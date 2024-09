Hay pocas cosas en el mundo que a los humanos nos haga más gracia que un pedo.Hemos visto divertidas reacciones de perros o gatos al escuchar una ventosidad de forma inesperada, pero nos faltaba otro protagonista. En el vídeo viral que presenta Alfonso Arús podemos ver el momento exacto en el que una dueña capta el pedo que se tira su perro mientras está grabando un vídeo para redes.

Para colmo de todos, el perro está sentado encima de ella, por lo que la cara de asombro de la joven no tiene desperdicio. Mientras, el pobre cachorro, a quien parece no afectarle la situación, no sabe de qué se sorprende su dueña. El momento ha desatado la risa entre los tertulianos en el plató de Aruser@s. "El cuesco sonoro ha dejado alucinando a la chica", asegura Alfonso Arús.