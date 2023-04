Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la visita sorpresa de los reyes de España a Chinchón para ver La Pasión. Este acto, de Interés Turístico Nacional, es la Pasión más antigua que se representa en la Comunidad de Madrid.

"Un detalle muy bonito ha sido cuando Leonor y Sofía se cogían de la mano, mostrando su complicidad", destaca Tatiana Arús, que enseña también "otro momento divertido y entrañable" cuando el rey Felipe quería grabar la representación y Leonor le da indicaciones para grabar de forma correcta al ver las dificultades del padre. "Parece que le da a la pantalla para enfocarle porque debe de estar grabando totalmente desenfocado", destaca la colaboradora.

Además, analizan la lesión en el ojo que se pudo ver a Leonor. "En el ojo izquierdo no pasó inadvertida esa lesión", destaca Tatiana Arús, que afirma que parece una quemadura aunque no se cree que sea de mayor importancia ya que la Casa Real no ha dicho nada.