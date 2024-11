"Le quieres hacer la carta astral a tu padre y llama a tu abuela de 84 años", escribe la creadora de contenido '@grtamara' sobre el vídeo. Una hija le quiere hacer una carta astral a su padre, pero como no sabe a qué hora ha nacido llama a su madre para preguntar datos sobre su nacimiento. La reacción de la señora al no acorarse de la hora de nacimiento del hijo ha generado un gracioso debate en el plató de Aruser@s.

"¿Cómo que a la una y media?, ¿Mañana, noche o tarde?, ¿De madrugada? Mamá, me están haciendo una carta astral", pregunta el hijo asegurando que es "importantísimo" conocer la hora exacta de nacimiento. "Sobre las 22:00 o 22:30", responde la señora. "¿Pero no me acabas de decir que a la una y media de la madrugada mamá?", pregunta entre risas. La señora le cuenta que "no se acuerda muy bien". "Pues no me digas horas así por decirme", ríe su hijo.

Con la partida de nacimiento en mano, finalmente consigue decirle a qué hora nació. "A las 21:00 vino la comadrona, pon que a las 22:00 de la noche", responde la madre desesperada. La hija, que graba el divertido momento junto a su padre, estalla de la risa al ver a su abuela intentar buscar una respuesta.

"A todas las madres les pasa lo mismo, porque yo le he preguntado a la mía y me ha cambiado la hora varias veces", comenta Angie Cárdenas, sin saber que le "va a venir de vuelta" su reflexión. "Yo se lo pregunté una vez a Angie y la respuesta fue 'pregúntaselo a Ingrid'", bromea Hans Arús. Puedes ver el gracioso debate en el vídeo que acompaña la noticia.