Estos niños están comiendo tranquilamente con su madre en un restaurante temático cuando uno de los actores que van disfrazados de caballero medieval se acerca hasta ellos. Tras un primer momento de confusión, el hombre se quita el casco para desvelar su verdadera identidad. Así es como descubre que en realidad el camarero no es otro que su padre, que quiere darles una bonita sorpresa.

El señor llevaba varios meses sin verles por culpa de su trabajo, con lo que el reencuentro no puede ser más emotivo, tal y como podemos observar en este vídeo de Aruser@s. "Es precioso, pero no sé cuánto tiempo llevará fuera, porque el chiquitín no da crédito, le tiene que empujar la madre", dice Angie Cárdenas tras analizar las imágenes.

Las teorías sobre lo que está pensando el hijo pequeño comienzan a aflorar en el plató del programa. "¿Por qué no me ha avisado de que venía? No he recogido la habitación y se va a enfadar", teoriza Cris Dalmau acerca del pensamiento que está pasando por la mente del niño.