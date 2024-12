Debate en redes sobre la obsesión de la gente con grabar y fotografiar todo: "Me parece ridículo y triste"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el último debate que se ha formado en X (antes, Twitter). El usuario Manuu73, '@Maanuu73_', se queja de la gente obsesionada con grabar y hacer fotos a todo. Como vemos en las imágenes sobre estas líneas, el joven muestra un clip donde cientos de personas están grabando el momento del encendido de luces de Navidaden Málaga.

"Lo de que la peña necesite grabar cada jodida cosa de su vida es un melón muy poco abierto, y está poco abierto por lo que sea. Lo siento, pero estas imágenes me parecen ridículas y tristes", escribe el joven en la publicación que acompaña el vídeo. Esta infinidad de teléfonos móviles crea una imagen aterradora para muchas personas. "¿Por qué se ha normalizado grabar todo lo que hacemos durante el día?", pregunta Hans Arús al resto de los colaboradores.

"Te estás perdiendo el momento", opina Angie Cárdenas, que añade que esa gente solo está preocupada de que "no salga la persona que tiene delante o de encuadrar bien la foto". Tatiana Arús comenta que hay artistas que piden expresamente en sus conciertos que no se grabe: "Ya que has pagado la entrada, disfrútalo que estás allí". "Al final estás viendo la imagen por la pantalla de tu móvil, que es peor", opina Alba Gutiérrez.