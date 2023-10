Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s unas declaraciones de Arturo Pérez-Reverte en las que explica cómo un hombre ha intentado vacilarle mientras le daba la mano en Sevilla. "Hombre, Arturo, no he leído nada tuyo, pero me gustabas más antes, cuando eras reportero de guerra", asegura que le dijo el "fulano" al escritor.

"Yo también me gustaba más antes, cuando no tenía que aguantar a tanto gilipollas", afirma Pérez-Reverte que contestó al señor, que se fue sin más comentarios. Puedes ver el análisis del plató de Aruser@s el zasca del escritor en el vídeo principal de esta noticia.