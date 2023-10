Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo en el que el guía del Parque Disney de Jose María Aznar y Ana Botella. "Él fue un galán, un señor educado, pero ella fue horrible", afirma el chico, que asegura que ella es una mujer a la que no quiere volver a ver en su vida.

"Ella me dijo en una atracción que ella no se subía porque daba vueltas, que me subiera yo con los niños", afirma este joven que asegura haber sido el guía del matrimonio en el conocido parque de atracciones de Madrid. Puedes escuchar sus declaraciones y el análisis posterior de los colaboradores en el plató de Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia.