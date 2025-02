El 'dardo' de Almudena del Pozo a Shakira: "Pasa página, no eres la única del planeta que se ha separado"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el 'zasca' que le ha lanzado Almudena del Pozo, en 'Buenos días Madrid', a Shakira. La periodista ha compartido su opinión sobre la cantante colombiana que está inmersa en su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, en la que presenta su álbum homónimo, lanzado en 2024.

"Me encanta, la amo y estoy deseando que anuncie concierto en España, pero, chica, pasa página", opina Almudena del Pozo, que añade que "la admira y la adora por cómo canta", pero "ya está". "Te has separado, no eres la única del planeta que se ha separado, no eres la única a la que su marido ha decidido cortar la relación, ¡ya está!", sentencia la periodista.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos debaten sobre "cómo ha cambiado el discurso" de Shakira en sus últimos conciertos. Puedes ver lo que opinan los colaboradores en el vídeo sobre estas líneas.