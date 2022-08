Visiblemente emocionado, Dani Martín ha publicado en el Instagram de su cuenta de fans @DaniMartinAstur un vídeo en el que comparte con todos sus seguidores una mala experiencia que tenía lugar el pasado jueves 4 de agosto.

"Antes de ayer me robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito... Cosas que en realidad no valen para nada", comienza relatando el artista. Pero, entre las cosas que guardaba en la cartera, había una de gran valor sentimental para él: una foto de su hermana, que falleció en 2009 de forma repentina.

"Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa. La verdad que me parece una putada", dice, devastado. "Si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mí... le pediría que lo pensara".

Lafalleció con 35 años de manera repentina en el año 2009 a causa de un, algo que supuso un revés para el cantante. Este duro episodio de su vida condujo a Dani Martín a una profunda depresión, de la que ha hablado en numerosas ocasiones en diversas entrevistas.