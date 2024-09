Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un nuevo vídeo viral del cura de Valdepeñas, que reflexiona en plena misa sobre los feligreses que dicen "no tener tiempo para ir a confesar". "Hay gente que dice que nunca tiene tiempo para ir a confesar, para ir a misa, para rezar, para la palabra de dios…", expone el párroco en plena misa. "Si tienes tiempo para ir a la peluquería, tienes tiempo para ir a confesar, ¿no?", sentencia.

Además de este 'dardo', el cura de Valdepeñas ha aprovechado el sermón para cargar contra comentarios que escucha de algunos de sus feligreses. "Eso que decís, yo soy católico, pero no soy muy beato, no soy de ponerme delante… ¡anda ya! ¿De dónde sacáis esa tontería?", pregunta.

Los tertulianos comentan en el plató que al párroco no le falta razón en cuanto a los que afirman no tener tiempo para ir a confesar. "Yo creo que tiene una lista con todas las que han ido a la peluquería y no han ido a confesar", bromea Sebas Maspons. "¿Ir a confesar es un poco rollo, ¿no?", pregunta María Moya, lo que Alfonso Arús responde: "Pero más breve que ir a la peluquería".