Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la crítica de Arturo Pérez-Reverte sobre la película 'Gladiator 2'. "No sabría decirles qué tal es", explica el escritor, que afirma que "la primera media hora" le divirtió. La segunda media hora le dio "risa" y durante el resto de la película se durmió, según afirma Reverte.

En el plató de Aruser@s dan la razón al escritor. "Dicen que no tiene nada que ver con la primera, que no tiene tanta épica", explica Alba Gutiérrez en el plató, donde Òscar Broc, que la ha visto, destaca que "es un delirio absoluto": "Es una de las peores películas que he visto en mucho tiempo". "Solo digo que hay gente montada en rinocerontes y que hay tiburones en el Coliseo", afirma el colaborador.