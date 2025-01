La 'cobra' de Renée Zellweger a Hugh Grant marca el reencuentro de los protagonistas de 'El diario de Bridget Jones'

Como ya ocurrió en su día con Bisbal y Chenoa, necesitamos la ayuda del VAR para determinar si ha habido o no cobra en el reencuentro de Renée Zellweger y Hugh Grant.

24 años han pasado desde que Renée Zellweger y Hugh Grant dieran vida por primera vez a los protagonistas de 'El diario de Bridget Jones'. Ahora, ambos presentan la cuarta entrega de la saga 'Bridget Jones: Loca por él' ante los medios de comunicación y han protagonizado un curioso momento, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Vemos como Hugh Grant se acerca a ella, la rodea con el brazo y ¡ah! A mí me da la sensación, llámame mal pensada, de que ella gira la cabeza en el último momento", comenta Tatiana Arús. Su compañera Alba Gutiérrez cree firmemente que "no solo hay cobra". "Ella intenta marcarle distancia. Le pone la mano, no lo abraza", asegura. "Es 'quita, bicho'", resume Angie Cárdenas.

Así es la nueva película de la saga 'Bridget Jones'

El pasado miércoles tuvo lugar en Londres el estreno mundial de la cuarta película de esta divertida saga protagonizada por la inimitable Bridget Jones. "Es como si fuera una vieja amiga", afirmaba en este evento Renee Zellweger acerca de su emblemático personaje.

'Bridget Jones: Loca por él' se estrena más de dos décadas después de la cinta que dio origen a este fenómeno y continúa narrando la historia de la periodista 24 años después. Ahora, Bridget, que tiene 51 años, es madre de dos hijos a los que tiene que criar sola tras la muerte de su marido, Mark Darcy (Colin Firth). El amigo y antiguo amante de Bridget, Daniel Cleaver, interpretado por Hugh Grant, también aparece en esta comedia romántica.

Mientras Bridget compagina su carrera, la crianza de sus hijos, ver a sus amigos y volver a tener citas, Zellweger dice que es la vulnerabilidad del personaje lo que conecta con el público. "Creo que mucha gente se identifica con los retos a los que se enfrenta, con su vulnerabilidad".