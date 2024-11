Hans Arús muestra en el plató de Aruser@s el último viral protagonizado por Carmen Lomana, que critica sin piedad el "postureo" de algunos famosos con la DANA. "Hay mucho postureo, mucha estupidez", declara. La empresaria se muestra tajante contra ciertos celebrities, criticando de aprovechar la tragedia de la DANA para hace crecer en redes.

Rozalén, ayudando en Letur, su pueblo devastado por la DANA, donde se trasladó inmediatamente tras conocer la catástrofe,Rosalía, Miguel Ángel Silvestre, el chef José Andrés, Paz Padilla, Anita Matamoros…Han sido algunos de los famosos que se han unido como voluntarios a apoyar sobre el terreno a los damnificados. Sin embargo, Carmen Lomana destaca que hay casos de famosos y creadores de contenido que solo han ido a los municipios devastados "a hacerse la foto".

La empresaria señala que se necesita "gente eficaz" para echar una mano: "Yo no sé quitar barro, tiene que haber una organización experta. Uno tiene que ser consciente de lo que puede hacer. Yo puedo ayudar económicamente, mandando cosas, pero no voy a ir allí a estorbar. O a que digan: 'Lomana, la foto'. No. Nadie quiere fotos, nadie quiere celebrities allí, nadie quiere tontería. Quieren gente eficaz".

"A mí lo que me da rabia es la gente que va allí con el móvil en la mano, ¡os remangáis y ayudáis!", opina Angie Cárdenas. María Moya está de acuerdo con que hay celebrities "que se han grabado llorando y dices, ¡no eres la protagonista'", pero también destaca la visibilidad que dan algunos creadores de contenido al mostrar cómo están de dañadas algunas zonas y con ello, poder llegar a recibir más ayuda. Puedes ver el debate que se ha generad en el vídeo sobre estas líneas.