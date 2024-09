Carmen Lomana se incorporaba a 'Espejo Público' tras sus vacaciones asegurando que tenía "muchas ganas" de volver al trabajo, algo que 'chirrió' a los tertulianos e hizo que la tensión empezará a palparse en el ambiente del plató. "Adoro 'Espejo Público' pero hay cosas que no me han gustado. Me he ido de vacaciones y os habéis dedicado a ponerme 'a escurrir'. No he podido ni defenderme", afirmaba la empresaria, haciendo alusión también a su ya de por sí tensióncon la colaboradora Pilar Vidal.

El periodista Miquel Valls opinaba que "estaba siendo un poco injusta" con sus compañeros. "Mira, cállate porque me has dado leña", le respondía Lomana. Al parecer unas declaraciones de la empresaria sobre Pidal Vidalhabían sido el origen de la guerra entre ambas.

Pilar Vidal, por su parte, quiso dar un mensaje contundente a Lomana en el plató: "Ahora sí que ha empezado la guerra.Cuando me veas, ni me saludes. Que te quede claro que ni amigas, ni conocidas, ni cordialidad. Ahí te quedas".

Los colaboradores de Aruser@s debaten en el plató sobre los enfrentamientos que siguen teniendo las dos tertulianas, donde parece que ninguna quiere enterrar el hacha de guerra.