Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s la crítica de Carmen Lomana al peinado de la reina Letiziaen la jura de la Constitución de la princesa Leonor. "A mí no me gusta con ese pelo, a mí me gusta muchísimo más cuando lleva una coleta atrás, como llevaba la niña", explica Lomana, que critica "el peinado tan pegado con la cara que tenía enfadadísima".

"Cuidado con Lomana", advierte Alfonso Arús tras escuchar a Carmen Lomana en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas reflexiona: "Es verdad que, a veces, el peinado cuando está tan repeinado a la cara te la hace más pequeña, igual a ella le gusta algo más suelto". Alfonso Arús abre debate en el plató: "Casi todas en los momentos de grandes eventos cambiáis el peinado". Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la respuesta de las colaboradoras.