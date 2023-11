"Soy Tamara Falcó, bienvenidos a mi casa", así es como nos recibe la marquesa de Griñón en su ático de lujo de Puerta del Hierro (situado a escasos 5 minutos de la casa de su madre, Isabel Preysler) en este vídeo que ha grabado para la revista de diseño y arquitectura AD. El clip está tan lleno de grandes momentos que, apostamos, se convertirá pronto en un meme en sí mismo: desde la 'smart kitchen' a su "complicadísima moqueta blanca, sobre todo con perros" (léase con la boca muy abierta), pasando por la "importancia de los baños" para la familia Falcó (aunque no sabemos a qué se refiere con esto).

Alfonso Arús se mueve entre el desconcierto y la risa en Aruser@s. "Es que, de verdad, es Leonor Lavado (su imitadora). Hay muchos vídeos en TikTok y ya no sé si es Leonor Lavado o Tamara Falcó". Angie Cárdenas hace una observación muy aguda acerca de la decoración. "¿Te has dado cuenta de que ha puesto el perro a conjunto con la colcha?".

"¿Puede ser que haya estornudado en medio del vídeo?", pregunta Marc Redondo. "Mira, no lo sé, pero es que todo parece un gag", afirma el presentador. "¿Podemos volver a poner lo de la cocina? No me ha quedado claro", pide Angie con sorna. Tatiana Arús nos cuenta cuál es el mueble más caro de toda la casa: una cómoda de 25.000 euros.