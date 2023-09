Ágatha Ruíz de la Prada ha presentado su nueva colección Primavera-Verano 2024 en la Semana de la Moda de Madrid. Allí se encontraba su pareja, José Manuel Díaz-Patón, quien ha elogiado a la diseñadora: "Es divertidísima que te mueres, me lo paso como nunca en mi vida". "Además de guapa, es tan simpática, que me tiene muerto", ha afirmado Patón, que ha destacado que le tiene totalmente "entregado".

Sin embargo, preguntado sobre si habrá boda, el empresario no lo ha confirmado, pero tampoco la descarta: "No es ni un no ni un sí, no sabemos". "Me encanta, porque no cierra la puerta", destaca Tatiana Arús, que afirma que el novio de la diseñadora ha afirmado que "normalmente va vestido con las corbatas de Ágatha Ruíz de la Prada". Por otro lado, la diseñadora ha afirmado que no ha invitado a Carmen Lomana.