Alfonso Arús, sobre los pasajeros que se sientan a tu lado en un tren casi vacío: "Tenemos un imán"

El creador de contenido Daniel Fernández se ha hecho viral al recopilar las situaciones más surrealistas que ha vivido viajando en tren. Entre ellas, que varios pasajeros acaben sentándose a su lado cuando el vagón está prácticamente vacío.

¿Te ha pasado alguna vez que viajas en un tren casi vacío y, aun así, alguien decide sentarse justo a tu lado? El creador de contenido Daniel Fernández ha recopilado en un divertido vídeo algunas de las situaciones más curiosas que ha vivido durante sus numerosos viajes en tren. Un viral que los colaboradores de Aruser@s han recuperado esta mañana.

Fernández empieza por una de las situaciones más habituales: "¿Qué apuestas a que, estando casi vacío, hay alguien que se sienta al lado mío?", plantea en el vídeo, convencido de que no tardará en ocurrir.

El creador cuenta que, en una ocasión, un pasajero se sentó junto a él, pero el supervisor acabó echándolo porque no estaba en el asiento que le correspondía. Sin embargo, la tranquilidad le duró poco cuando poco después apareció otra chica y el revisor la sentó justo a su lado. "Debe de ser que yo era un punto de encuentro", bromea Fernández al recordar la anécdota.

Una experiencia con la que Alfonso Arús se siente identificado. "Hay gente que tenemos un imán para atraer a los pasajeros que, además, se sientan sin el billete correspondiente en el asiento contiguo", comenta el presentador.

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