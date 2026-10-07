¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

Equilibro.- Una chica mantiene el equilibrio apoyada en dos botellas de cristal. De repente, se desequilibra y cae precipitadamente al suelo desde la barra.

Bate.- Un chico golpea un contenedor de hierro con un bate. Este rebota tan fuerte que le impacta en la cara, provocando que sus gafas caigan al suelo.

Mesas.- Un joven ha terminado por los suelos después de intentar recorrer una terraza caminando sobre las mesas. En plena noche, se ha subido al mobiliario y ha avanzado de una mesa a otra hasta que una se ha volcado bajo sus pies y ha provocado su caída. La ocurrencia ha acabado con varias mesas y sillas derribadas y su acompañante llevándose las manos a la cabeza.

Patinazo.- Una señora se sube al patinete eléctrico de sus nietos. No tiene equilibrio suficiente y eso hace que al instante caiga al suelo.

Parking._ Un joven circula sobre un coche en el interior de un parking. No ve que hay una biga que sobresale del techo y le acaba dando un cabezazo.

Billar.- Un joven se estira sobre una mesa de billar para hacer un tiro. A la hora de salir de ahí se le queda el pie enganchado en uno de los agujeros y eso hace que acabe cayendo al suelo.

Marinero.- Dos marineros caminan por la calle. De repente, uno de ellos, no ve que justo enfrente tiene una farola e impacta contra ella de cara. Del golpe, el chico queda completamente desorientado.

Karate.- Un chico da varias patadas al aire, demostrando sus habilidades en Karate. Al llevar la cabeza en el interior de una caja, no se da cuenta de que está muy cerca del final de un muelle y termina cayendo al agua.

Parque.- Dos chicos giran a un tercero, el cual se encuentra en el interior de una carrito de la compra, con la ayuda de un columpio giratorio de un parque infantil. En medio de la vuelta, el carrito sale despedido y el chico termina cayendo al suelo.

Guitarra.- Un joven entra en su salón subido a un monopatín y con una guitarra. Son demasiadas las cosas que quiere hacer así que acaba desequilibrándose y cayendo al suelo.

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