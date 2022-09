Tal y como pronosticaron el pasado sábado los espectadores de 'Aruser@s Weekend', llegaron tarde al funeral de Isabel II y tuvieron que sentarse en la última fila. Los Biden se negaron a subirse al autobús y prefirieron llegar a la Abadía de Westminster en su propio vehículo, con lo que una vez allí tuvieron que conformarse con un asiento 14 filas atrás, algo que los colaboradores de Aruser@s han calificado de "humillante".

"También es humillante que te digan que protocolariamente no vas bien vestido, como es el caso de Jill Biden, y tuviera que cambiarse el traje, porque iba de gris", comenta Angie Cárdenas. "La señora Biden no se presenta con las alpargatas Castañer de milagro, pero se presenta con un traje gris cuando claramente el protocolo dice que tiene que ir de negro", informa Alfonso Arús, algo que Andrés Guerra considera "una cura de humildad".

Para el presentador del programa, los Biden "van de sobrados". "No voy a leer el protocolo, me pongo el traje gris porque me gusta y las alpargatas Castañer, como viene Letizia, que es mi amiga y a lo mejor también las lleva, me las voy a poner", bromea Alfonso Arús.