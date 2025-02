Belén Esteban, contra las Campos: "Las tengo bloqueadas y no quiero saber nada de ellas"

Belén Esteban visita el podcast 'La sobremesa' y se muestra tajante sobre cómo ha cambiado su relación con las Campos: "Terelu me dijo que no fuera a la misa de su madre porque era una cosa familiar, luego fue medio Telecinco".

Alfonso Arús muestra el 'zasca' queBelén Esteban lanza a las Campos en el podcast de 'La sobremesa'. La tertuliana televisiva ha sido preguntada por lo cambiante que es su relación con las hijas de María Teresa Campos. "¿Por qué a veces sois súper amigas y otras estáis bloqueadas?", le pregunta el presentador del podcast, Abel Planelles.

"Yo ahora mismo las tengo bloqueadas y no quiero saber nada de ellas", dice tajante Belén, a lo que el presentador del podcast quiere conocer si "es por alguna razón en concreto". "María Teresa Campos me quería mucho y cuando fue su misa funeral, las escribí. Carmen ni me contestó y Terelu me dijo que no fuera a la misa de su madre porque era una cosa familiar", confiesa la tertuliana, que asegura que ella "no quería ponerse en la primera fila". "Luego cuando salieron las imágenes había ido medio Telecinco", dice con rotundidad.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con que "esas palabras puedan doler". "Además, mira si Belén es prudente que primero pide permiso. Es lógico que esté enfadada", opina Angie Cárdenas.