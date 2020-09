Llega a la gran pantalla 'Explota explota', una película musical basada en un icono como lo es la artista italiana Raffaella Carrà. Un estreno por el que Bea Jarrín entrevista a sus protagonistas Ingrid García-Jonsson y Verónica Echegui.

El film se trata de un gran reto para las dos actrices ya que es la primera película musical que hacen. "Ha sido un reto increíble, mucho trabajo, muy difícil pero muy divertido y muy 'disfrutón' también", asegura García-Jonsson. Para Echegui, el tema estrella de Carrà es 'Rumore', una canción que se animan a cantar las dos protagonistas.

La colaboradora de Aruser@s también entrevista a Ana Guerra que vuelve a trabajar después de que empezara la pandemia por coronavirus. La cantante asegura que lo que más echaba de menos era no parar de trabajar aunque hay algo que no le gusta del todo. "Yo llevo muy mal el no tener bragas limpias", confiesa entre risas, pero señala que le "gusta mucho la faena".

Lo que más le ha llenado de este proyecto ha sido "lanzar a su generación un poquito del mensaje de Raffaella". Y es que, según señala la artista, hay personas que se creen que el 'Explota explota' es suyo. Una canción que se anima a cantar a capela.

