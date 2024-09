Victoria Federica se estrenó ayer en televisión como entrevistada en el programa 'El Hormiguero' y el periodista Aurelio Manzano aseguraba en 'Estando Contigo' que iba a ser una buena oportunidad para ver "cómo es ella realmente". "Tenemos un poco desdibujada su imagen, delante de las cámaras se pone muy nerviosa", aseguraba el periodista en plató.

Aurelio Manzano ha querido defender a Victoria Federica sobre la actitud que ha podido mostrar delante de las cámaras, en alguna ocasión, cuando ha sido entrevistada a pie de calle por reporteros. "Cada aparición de Victoria es una oportunidad para que pueda mostrar cómo es realmente; y es muy divertida", afirma el periodista.

"¿Y por qué no muestra eso de puertas a fuera?", pregunta el presentador del programa. "A veces no tienes la oportunidad; en la calle cuando te ponen un micrófono no tienes la oportunidad realmente de mostrarte. Estás nerviosa y hay muchas cosas que pasan alrededor", recalca.

"Y vamos a contar las cosas como son", dice en un momento el periodista, haciendo alusión a cómo acribillan algunos periodistas a preguntas. "Los compañeros de la calle, que con todo el respeto del mundo yo entiendo que hacen su trabajo, también son un poquito coñazo", sentencia.