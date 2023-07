Tatiana Arús enseña los momentos más llamativos de la Semana de la Moda de París, donde han acudido famosas como Shakira. La cantante colombiana ha causado sensación con un llamativo diseño blanco en el que se puede leer un gran 'no'. "La pudimos ver haciéndose algunas fotografías y compartiendo confidencias con Camila Cabello", destaca Tatiana Arús, que detalla que aunque muchos apuntaban a que esta diseño es de esta temporada, no lo es.

Y es que en 2018 Jennifer Lopez ya lo lució en uno de sus videoclips, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Sin embargo, al ver a Shakira, a Alfonso Arús no le recuerda a Jennifer López sino a otra artista latina. "A mí si me dicen que en lugar de Shakira es Paulina Rubio, te lo compro", destaca el presentador de Aruser@s, que afirma que "Paulina Rubio podría aparecer así, con un 'no ' muy grande".