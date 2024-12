Así suena la versión inglesa del éxito navideño 'Mi burrito sabanero': "Es horrible"

Un creador de contenido estaudounidense ha creado la versión inglesa de 'Mi Burrito Sabero'. En este vídeo puedes ver cómo suena "My little savanna donkey".

"My little savanna donkey"

Sabemos que hay un éxito navideño que no puedes sacarte de la cabeza: 'Mi Burrito sabanero'. Sin embargo, seguro que tras escuchar la versión inglesa cambias de opinión.

Los colaboradores de Aruser@s están de acuerdo en que, si hay un villancico navideño que ha destacado este año sobre el resto, ese ha sido 'Mi Burrito Sabanero'. Sin duda, la versión de David Bisbal se ha colocado entre los primeros puestos de las canciones más escuchadas.

"My little savanna donkey", así ha titulado el creador de contenido estadounidense '@realgayelgringo' la versión inglesa. "Lo siento, pero es horrible", dice Hans Arús nada más escuchar la canción, a lo que añade que, le parece "lamentable" porque, quizás, "el hombre no le pone ganas". "Es muy soso", opina Alba Gutiérrez.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar y ver la opinión del resto de los tertulianos.