Los seguidores de Mariah Carey podrán disfrutar de cinco restaurantes decorados por Navidad: Chicago, Nueva York, Dallas, Nashville y Nueva Orleans. "Son bares totalmente tematizados con algunos de los motivos navideños de Mariah Carey con motivo de los 30 años de la mítica canción 'All I Want for Christmas Is You'", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s.

"Hay cócteles, carteles de neón y todo ambientado con las canciones de Mariah Carey", destaca la colaboradora, que confiesa que le sorprende que solo esté disponible hasta el 29 de diciembre: "Poco me parece". Por su parte, Alfonso Arús destaca que cree que "va a ser un exitazo".