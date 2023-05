Alfonso Arús enseña en el plató del programa "el zasca de Ibai Llanos a Gerard Romero por enfrentarse a un mosso que no le dejaba cubrir la rúa del Barcelona". "Tranquilo, déjame trabajar, a mí no me toques", respondió tajante Gerard Romero al mosso que no le dejaba acercarse al autobús.

Una escena de mucha tensión en la que Ibai Llanos no da crédito: "¿Gerard Romero le levanta la mano a la autoridad?, o sea, macarrada de las grandes es esto". Desde el plató de Aruser@s flipan al ver cómo el reportero se encara contra el mosso: "Los dos están haciendo su trabajo".