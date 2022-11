Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Nueva York ya ha dado la bienvenida a estas fechas tan especiales. Para ello, como cada año, ha acogido el espectacular desfile del Día de Acción de Gracias.

En esta ocasión, la celebración ha contado con la participación de la cantante Mariah Carey, quien ha interpretado su clásico villancico 'All I Want for Christmas', como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Con coreografías, bailes, música, carrozas y la presencia del famoso presentador Jimmy Fallon, la cabalgata organizada por Macy's ha recorrido las calles de la ciudad con una comitiva repleta de luz, alegría y color.