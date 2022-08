"Si no hay cincuenta pasos de cebra, no hay ninguno", relata este ciudadano que subía el vídeo de una calle de su barrio a una conocida red social. "¿Por qué todos los pasos de cebra del mundo están en una calle, además una calle no muy transitada", se pregunta Alfonso Arús tras contemplar las imágenes.

Sin embargo, Alba Gutiérrez cree que esta idea sería muy útil en uno de los lugares más famosos del mundo: "Tendrían que hacer esto en Abbey Road, porque todo la gente va a hacerse la foto de los Beatles y tienes que hacer una cola para el paso de cebra que... mira, que lo copien allí".

Angie Cárdenas también ve ventajas en la disposición de los pasos de peatones, pues cree que así las personas mayores no tienen que desplazarse mucho para cruzar la calle, aunque, analizándolo en profundidad cree que se trata de un gasto inútil, ya que la calle no tiene apenas tráfico.