En Aruser@s hay tiempo para todo. También para confesiones de la vida personal de los colaboradores, que no dudan en compartir sus experiencias para sacar una sonrisa a los espectadores. En esta ocasión, Angie Cárdenas y Alfonso Arús han protagonizado un momento de complicidad.

Todo ha sucedido cuando Arús ha invitado a sus colaboradores a comentar en plató una noticia en la que se explicaba cuánta agua hay que beber al día. "Tres litros me parece una barbaridad", ha apuntado Angie Cárdenas. En ese momento, Alfonso Arús no ha dudado en contestar: "¿De verdad me lo estás contando tú esto? Tres litros es lo que se bebe en media mañana".

Como puede verse en el vídeo que acompaña a la noticia, el presentador de Aruser@s y Tatiana Arús han comentado los hábitos de hidratación de Angie Cárdenas. Por su parte, después de que María Moya le preguntase si iba mucho al baño, la productora ejecutiva del programa ha revelado el apodo cariñoso que Alfonso Arús le puso por su necesidad de ir al baño con asiduidad.