Los cigarrillos de chocolate, la mantequilla de tres colores, el palo dulce o el bimbocao son solo algunos de los productos dulces que más echan de menos de la década de los ochenta los colaboradores y el presentador de Aruser@s. Un momento lleno de nostalgia que choca con la celebración del Día Mundial de sentirse joven.

"En las charcuterías tenían a veces en la sección de quesos la mantequilla a corte y yo me acuerdo de comprarla con mis padres", cuenta Alba Gutiérrez, ilusionada de pronto con ese recuerdo.

Pero ella no es la única que viaja a su infancia y juventud; los aruser@s dedican un sentido homenaje a estos productos que ya no puedes encontrar en ninguna tienda (al menos, de alimentación). Una cosa lleva a la otra... y finalmente acaban cantando y bailando por Xuxa, animados, cómo no, por Angie Cárdenas.