Andrés Guerra ya se lo veía venir. "Dijiste que Piqué se enfadaría con Shakira a raíz de una entrevista", le recuerda Alfonso Arús al periodista. "Pues efectivamente, la entrevista se ha publicado y Piqué ha interpretado las palabras de Shakira como un ataque a su labor como padre", afirma el presentador de Aruser@s Weekend.

"Me dio la sensación de que empezaría en un momento u otro una guerra sucia y todavía no es muy sucia, pero limpia, limpia, no es", asegura el colaborador, que ha publicado una información en 'La Vanguardia' sobre el malestar del futbolista con respecto a la entrevista de la polémica de la que se hizo eco Aruser@s. "Según creen Piqué y su entorno Shakira se recoge en sus hijos para dar más pena o ser la víctima y que entre líneas se puede leer que él no es tan buen padre como ella buena madre porque ella dice que es 'mamá presente'.

Alfonso Arús opina que ella dejó muchas cosas que él no tuvo que dejar. "Cuando tú hablas bien de tu labor como madre, tampoco quiere decir que estés hablando mal de la labor del padre", apunta María Moya.