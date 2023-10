"90 aventuras antes de cumplir los 90": esa era la máxima de este señor de 89 años que está a punto de llegar a su cumpleaños con los deberes ya hechos. Es más, hasta le han sobrado dos meses. "Aventuras bestias, ¿eh?", especifica Alfonso Arús para después dar paso a las imágenes que dan fe de esta proeza.

Entre estas proezas que él mismo se ha marcado, se encuentra pilotar un avión y conducir una Harley-Davidson. En las fotos también aparece sujetando un arma. "Cuando lo he visto con la escopeta he pensado que no iba a llegar a los 90, porque ahí ha arriesgado", bromea Sebas Maspons.

En Aruser@s ya están pensando en presentarle a la señora de 104 años que se tiró en paracaídas y de la que hablaron hace unos días en el programa. "Yo creo que la abuela tiene más mérito", comenta Òscar Broc