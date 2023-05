Los escándalos, las tensiones familiares y la sobreexposición mediática podrían estar haciendo mella en la, en apariencia, idílica pareja que conforman Meghan Markle y el príncipe Harry. Una crisis que incluso puede llegar a acabar en divorcio, según apuntan los tabloides británicos y recoge Tatiana Arús en Aruser@s, aunque ella apunta a lo contrario.

"Yo, sinceramente, no lo creo. Por más que hubiese tensión o problemas, no lo mostrarían. Saben que son una marca y no les interesa el hecho de decir 'nos separamos'. Ya solo por todo lo que ha generado esa ruptura con la casa real británica, no creo que Harry de un paso atrás nunca", comenta la colaboradora.

Sin embargo, tal y como apunta Alfonso Arús, quizás sea Meghan Markle quien se está replanteando su matrimonio. "Esta chica se puede haber hartado por cualquier cosa y no tendría problema ninguno en darle pasaporte", opina el presentador.