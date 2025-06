Alfonso Arús, contra quienes organizan fiestas en los entierros: "Si yo pierdo a una persona que de verdad quiero..."

"Ahora se está extendiendo mucho la cultura esta de 'la última voluntad' del fallecido, pero si de verdad tú sentías algo por él, no estás para bailar ni cantar", comenta Alfonso Arús tras ver el vídeo viral de este entierro que más parece una rave.

En este vídeo viral que Alfonso Arús lleva a Aruser@s asistimos a un funeral que más bien parece una rave. Con el muerto de cuerpo presente en un ataúd, un grupo de jóvenes vestido de blanco baila como si estuviera en una discoteca. Incluso han contratado a un DJ para poner música techno mientras los seres queridos dan su último adiós al recién fallecido.

"Bueno, si él era un apasionado de la música y de los DJ... Tú pides, ¿no? Igual que puedes elegir el atáud", comenta María Moya a favor del espíritu de esta fiesta, aunque un tanto sorprendida por el desarrollo de la misma.

Para el presentador del programa de laSexta, no hay justificación posible: "Ahora se está extendiendo mucho la cultura esta de 'la última voluntad' del fallecido, pero si de verdad tú sentías algo por él, no estás para bailar ni cantar ni reír ni pinchar música".

"Si yo pierdo a una persona a la que de verdad quiero o he querido, por mucho que su última voluntad sea que todos bebamos y bailemos, a mí no me sale", añade.