Alfonso Arús se pone nostálgico en el vigésimo aniversario de YouTube: "Cuando empezó este programa, aún no existía"

'Me at the zoo'. Este es el título del primer vídeo que alojó YouTube y que ahora recuerdan en Aruser@s con motivo de su vigésimo aniversario. "16 segundos. Un hombre, en un zoo. Ya veis cómo ha cambiado todo", comenta Hans Arús.

Y es que, aunque nos cueste creerlo, la plataforma lleva con nosotros tan solo 20 años -desde el 14 de febrero de 2005-, mientras que Alfonso Arús y su equipo nos acompañan desde hace alguno más.

"Hace apenas 15 días consulté yo la fecha de inicio de YouTube porque me pregunté, '¿existía cuando empezó el programa?' ¡Y no existía! Este programa está en la temporada 23. O sea, que pasó algunas temporadas sin YouTube. Eso parecería hoy imposible", reflexiona el presentador.