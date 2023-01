Está previsto que Shakira saque su nuevo tema el próximo dos de febrero, día de su cumpleaños y el de su ex pareja, Gerard Piqué. Por el momento, como ha contado Tatiana Arús en el plató de Aruser@s Weekend, se sabe que es un trabajo junto con Karol G. ¿Será un nuevo ataque contra Piqué? Los colaboradores se temen que así será, entre otras cosas, porque no creen que la colaboración con Karol G, quien también ha hecho temas sobre sus ex parejas, suene a que quiera apaciguar las aguas.

"Yo apuesto por el título de 'La Bruja'", ha dicho Alfonso Arús, suscitando las risas de sus compañeros. Recordemos que la cantante colombiana decidió hace una semana colocar la figura de una bruja en su terraza mirando hacia la casa de sus vecinos, que son sus ex suegros.