"Esta noticia me parece absolutamente inverosímil", asegura Alfonso Arús antes de informar que los canales eróticos británicos han cambiado su programación habitual con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II. "Hay una máxima que dice 'seguimos estando de luto, ha muerto la reina, no es cuestión de darle al tracatrá", explica el presentador de Aruser@s, que no llega a comprender esta decisión.

"Me veo que va a salir en un canal erótico el osito Paddington", bromea Tatiana Arús. Por su parte, Angie Cárdenas cree que va a ser peor, "porque en el momento en el que el luto acabe... ya verás tú".

"Pero, ¿desde cuándo con el luto no se puede tener relaciones sexuales? A no ser que seas el viudo o la viuda..." se pregunta María Moya. Para Marc Redondo, hay ciertas necesidades básicas que no pueden parar ni por el luto.