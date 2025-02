Alfonso Arús, sobre la filtración de la investigación judicial a Anabel Pantoja: "Si lo que se busca es proteger al menor, ¿esta es la mejor manera?"

Continúa la investigación sobre los motivos del ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja.El foco se centra en este momento en revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del parking del centro comercial para esclarecer el origen de las lesiones de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, por las que tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado 10 de enero, con tan solo dos meses de vida.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús abre debate sobre la llegada de la filtración a lo medios de comunicación. "Todo eso se hace, teóricamente, en aras de la protección de la menor. Entonces, ¿la mejor manera de proteger a un pequeño es que dentro de diez años sepa que sus padres posiblemente intentaron maltratarle y que entró con una enfermedad concreta en un centro hospitalario?", se pregunta.

"Porque hasta que no se ha filtrado, la prensa del corazón ha tenido un comportamiento ejemplar", defiende el presentador del programa, que añade que "jamás dijeron el motivo por el que había ingresado la bebé y jamás se especuló con diversas opciones al respecto". "Es todo es a raíz de una filtración de la que luego se hacen eco los medios de comunicación", asegura, mientras deja claro que entiende que "el periodista tenga que hacer bien su trabajo".

"Pero yo no pregunto si tiene que hacer bien o no su trabajo. Yo lo que pregunto es, si lo que se busca es proteger al menor, ¿la mejor manera de proteger al menor es que dentro de unos años, aún siendo menor, dude de si sus padres han intentado maltratarle o no?", insiste Alfonso Arús.