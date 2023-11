"Una loba como yo siempre escoge a la familia", afirma Shakira en las redes sociales con el vídeo de los Latin Grammy ilustrando esta frase. La publicación tiene lugar tras su breve juicio con Hacienda, en el que reconocía los hechos que se le imputaban y aceptaba la deuda y la multa, evitando así la presión. La artista colombiana no solo se pronunció en redes, también lo hizo a través de un comunicado en el que afirmaba que había llegado a ese acuerdo porque sus hijos así se lo habían pedido, informa Tatiana Arús en Aruser@s.

Sus palabras sorprenden a Alfonso Arús, que no duda en responder a estas afirmaciones. "No niego en absoluto que los hijos jueguen un papel fundamental, la familia en general, para poder evitar o eludir esos procesos. Pero es injusto decir que únicamente por los hijos haya llegado a un pacto. Ella ha llegado a un pacto porque tenía que llegar. Su estancia en la cárcel era una posibilidad real y sería tremenda con o sin hijos. Es incomprensible imaginar que si no tuviera hijos, hubiera preferido ir a la cárcel", reflexiona.

La tertuliana desgrana los argumentos esgrimidos por la artista colombiana en este comunicado. "Ella dice que su equipo de abogados estaba convencido de que iba a ganar el juicio. Pero dice que le supone una pérdida de tiempo, lleva ya 5 años de pleitos judiciales, que asegura que prefiere centrarse en su carrera, su música y sus nuevas giras que malgastar su tiempo en eso", explica.