Alfonso Arús desvela por qué no ha llamado Alfonso a ninguno de sus hijos: "Hubiera sido un desastre"

Alfonso Arús desvela que a su padre le llamaban Alfonsín por lo que cuando él era pequeño le llamaban "el hijo de Alfonsín". Pero, ¿por qué no ha seguido la tradición? "No te lo hubieran perdona", dice Angie Cárdenas.

Después de 11 años de su primer hijo, Isa Pantoja vuelve a estar embarazada. Aunque la hija de Isabel Pantoja ya se encuentra de siete meses, reconoce que todavía no sabe el nombre que le va a poner a su segundo hijo, el primero con su actual pareja, Asraf. Eso sí, confiesa que el padre del bebé quiere un nombre árabe mientras que ella todavía está muy perdida en la elección.

"Normalmente, cuando son muy largos usamos diminutivos", destaca Angie Cárdenas en este vídeo, donde Alfonso Arús afirma que "eso es un error". "Hay muchos padres que no soportan los diminutivos y que buscan nombres específicamente para que no tengan un 'ito' detrás", asegura el presentador, que confiesa que de pequeño no era Alfonsito sino que era "el hijo de Alfonsito". "Mi padre era Alfonsito y yo era el hijo de Alfonsito, Alfonsitito", confiesa.

"Por eso te llaman Tito", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Rocío Cano destaca al presentador que, entonces, quiso romper con sus hijos la saga al no llamarlos Alfonso. "Sí porque estoy hubiera sido ya el desastre", confiesa Alfonso Arús mientras que Angie Cárdenas afirma que no le hubieran "perdonado nunca".