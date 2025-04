Alfonso Arús desvela el famoso con más "agilidad mental": "Es imposible seguirle, no he conocido a nadie así"

"Llevo entrevistado durante muchos años y no he conocido a nadie con la velocidad mental de él, es imposible seguirle el ritmo", confiesa Alfonso Arús sobre este famoso.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones de Pedro Ruiz sobre el estado de salud de Raphael. "Está muy bien, he comido con él hace poco y celebro que vuelva a los escenarios", explica Ruiz, que afirma que Raphael "dignifica la palabra artista": "En el escenario renace, es su placenta".

Por otro lado, la reportera destaca que hay veces que no pilla a Pedro Ruiz. "A veces soy tan rápido que no me alcanzo ni yo", bromea el artista, que destaca: "Me pasó como cuando era espermatozoide, llegué el primero sin querer". Además, preguntado por qué no quiere tener hijos, responde: "Porque sigo el ejemplo de los papas, anuncian el producto pero no lo consumen".

Por último, Alfonso Arús destaca que Pedro Ruiz es el famoso más rápido que ha entrevistado: "Llevo entrevistado durante muchos años y no he conocido a nadie con la velocidad mental de él, es imposible seguirle el ritmo".