"Desde Copito de Nieve, Barcelona no tenía algo tan emblemático para ser visitado", asegura Alfonso Arús acerca de la bruja del balcón de Shakira, que ahora ha desaparecido por razones misteriosas. "No sabemos qué es lo que pasa, porque no hay previsión de mal tiempo", asevera Tatiana Arús.

Sus problemas de columna, su artritis o, simplemente, que tuviera ganas de salir volando, son algunas de las teorías que maneja el equipo del programa. "Ha hecho mucho viento y esta noche también", apunta Alfonso Arús.

"Si la ha retirado definitivamente es una muy mala noticia", asegura el presentador de Aruser@s. "A lo mejor es lo que está haciendo últimamente, que le acicala el pelo y la vuelve a sacar", intenta consolarle la colaboradora.