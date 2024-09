Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el look elegido por Madonnapara acudir al desfile de Dolce Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. "Es difícil de describir", afirma el presentador en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles: "Fue la gran invitada del desfile porque la nueva colección Primavera-Verano está inspirada en sus icónicos looks".

"No ha dejado a nadie indiferente con su estilismo", señala la colaboradora en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña cómo la cantante fue con "un total look en negro con una especie de mantilla". "Parece una viuda, pero de cintura para arriba, luego ya va bastante más corta", destaca Tatiana Arús, que explica que, tras finalizar el desfile, se organizó una fiesta en su honor en donde acudió con un segundo look "bastante sexy y atrevido".

"Esta señora ha cambiado de cara, no la reconozco", destaca Alfonso Arús en el plató, donde afirma que "con la cara cubierta es más Madonna que cuando enseña el rostro". "Parece Sara Montiel", afirma, por su parte, Angie Cárdenas.