Paula del Fraile confiesa su enfado a Alfonso Arús nada más empezar su conexión desde la redacción de laSexta Noticias: "En su día salieron a la venta las entradas de los Backstreet Boys y yo me metí como una loca en la web y me quedé sin entradas, se agotaron en menos de media hora. Pasaron unos días, aparecieron todas misteriosamente en la reventa, al doble del precio o al triple. Y ya me cabreé y no las compré", relataba.

Así, la periodista se quedó sin ver a sus admirados Backstreet Boys, y ella, fan número 1 de la 'boy band', no podía asimilarlo, a pesar de que Alfonso Arús pensaba que había hecho bien en no caer en esa 'trampa'. "Hago bien, pero aquí me he quedado como una imbécil en casa, viendo que había ahí un lío montado", añadía.

La indignación de Del Fraile es compartida por el equipo de Aruser@s. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo Alfonso Arús y Angie Cárdenas se suman al alegato que relata la periodista.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.