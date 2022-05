Después de hacer varias conexiones desde laSexta Noticias para Aruser@s durante 2019, Alba Sánchez decidió irse de vacaciones a Ibiza. Aquí, aunque no lo parezca, empieza la historia de la colaboradora en el programa. "Fuimos a un concierto y una amiga se torció el tobillo. La llevamos a Urgencias y pasamos la noche en el hospital. Al volver al día siguiente al apartamento, afónica y sin dormir, recibo una llamada de la jefa de producción de Aruser@s preguntándome si me interesaba trabajar con ellos. Tardé tan solo unos minutos en decir que sí y no me he arrepentido", confiesa.

Alba Sánchez ya era seguidora del programa antes de trabajar en él: "No es que viera el programa, es que yo he crecido con Alfonso Arús. Era una niña pequeña cuando le veía en la televisión. Le he seguido toda mi vida. Es un sueño". Incluso, recuerda la primera vez que mientras trabajaba en laSexta Noticias tuvo que conectar con Aruser@s: "El día del primer directo me hizo una ilusión terrible tener a Arús al otro lado del pinganillo". Por ello, la periodista no dudó en dar un sí rotundo a unirse al equipo, un auténtico reto donde tuvo también que adaptarse a las circunstancias ya que a los meses de empezar, llegó la pandemia de coronavirus: "Teníamos todas las medidas, pero hubo que cambiarlo todo, reconfigurar la posición de mesas y ordenadores. El plató se tuvo que espaciar. Empezamos a trabajar mucho más con WhatsApp, y con menos contacto directo entre equipos".

Tengo AMIGOS en el trabajo"

Pero, sin duda, lo que salvó todo ello fue la confianza y el buen rollo entre los compañeros: "El ambiente es maravilloso. Te digo sinceramente que tengo amigos en el trabajo, con los que he compartido muchos momentos de la vida personal", asegura Sánchez: "Ahora nos estamos cambiando de casa muchos y nos obligamos a celebrar los cambios de piso". Además, desvela una de las prácticas divertidas que llevan a cabo las chicas de Aruser@s, el 'photobomb': "Siempre hacemos fotos para subirlas a nuestras redes y si vemos que alguna está haciéndosela, aparecemos por detrás para 'boicotearla'". Una muestra de ello fue la caída de Rocío Cano de hace unas semanas en plató al intentar aparecer detrás de la foto de María Moya: "Como siempre hacemos lo mismo, el chico de vestuario se pone a grabar y por eso está grabada la caída de Rocío" (debajo de estas líneas recordamos el momento).

Su día a día en Aruser@s

La buena sintonía del equipo no deja de verse día a día con las audiencias del programa que siguen posicionando a Aruser@s entre los líderes de la mañana. Así, Alba Sánchez cuenta también en esta entrevista cómo se prepara su trabajo: "Me levanto a las 4 y mientras me ducho ya tengo la radio y los informativos de la noche anterior puestos. Una vez llego a la redacción, repaso los medios y voy sacando titulares que me interesan. Marc Llobet, en paralelo, va haciendo lo mismo y si coincidimos en algún tema, lo hablamos. Alfonso y Angie seleccionan las noticias que vamos a llevar en el programa. A las 6, paso por maquillaje y vestuario, después añado los datos de última hora y a las 7 ya estamos imprimiendo guiones y bajando a plató. Durante el programa se van actualizando las noticias y lo voy hablando también con Paula del Fraile". Pero entrar al directo no es tarea sencilla para la colaboradora. Alba Sánchez sigue una serie de rituales antes de pisar el suelo del plató. ¡Ojo!: "Aparte de tomarme dos cafés sí o sí, me gusta entrar siempre con el pie derecho, es una frikada. ¡Ah! Y antes, cuando entro a trabajar, tengo que subir las escaleras a pie. Lo tengo que hacer siempre, si no no me va bien el día", confiesa.

Quien sigue el programa, seguro que no se olvida del que para Alba Sánchez fue su "peor momento" en directo: "Quería decir que estaba prohibido correr en la piscina, pero dije 'correrse en la piscina'. Lo compartieron en Twitter y mi vídeo se viralizó. Hubo mil comentarios divertidos. Fue un lapsus, y me lo tomo con sentido del humor", asegura sin perder la sonrisa.

Llegó el momento de las dos preguntas imprescindibles de la entrevista a los aruser@s. Y Alba Sánchez, además, responde a una tercera extra:

Pregunta: - ¿Con quién del equipo te irías a bailar bajo la lluvia?

Respuesta: - Con cualquiera, pero me reiría mucho con Rocío 'Pifostio' porque no tiene sentido del ritmo. Haría una coreografía con ella, que se le dan muy mal. Je, je.

P: - ¿Y a disfrutar del sol a una playa desierta?

R: - Con Marc Llobet porque es quien ostenta el título de 'persona más morena', a ver si le supero.

P: - Y, por último, ¿a qué otro presentador o presentadora de la casa te gustaría tener de compañero/a en la mesa de Aruser@s?

R: - A José Yélamo. Como siempre que sacamos una noticia del Cádiz sacamos imágenes suyas y a Paula del Fraile le preguntamos mucho sobre él... Yo veo un careo Yélamo - Paula en Aruser@s.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Alba Sánchez en laSexta.