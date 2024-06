Tras conocer cómo es la fiesta en Marbella, Jalis de la Serna se encuentra un local en el que hay luces de Policía. "No sabemos exactamente qué ha pasado", afirma el periodista, que explica que "son casi las 00:00 horas, la zona está acordonada y hay muchísima presencia policial". "La gente mira con cara de susto, no sabe nadie qué ha ocurrido", destaca Jalis de la Serna, que descubre que ha habido y tiroteo y habla con un agente de la Policía: "¿Se sabe quién ha disparado? ¿ha habido algún herido?".

En un primer momento, el agente no da mucha información a Jalis de la Serna, al que después otro agente llama para dar algún detalle más de lo sucedido. "La Policía me está llamando, chicos. Bajad la cámara, por favor, que no queremos molestarles", pide el periodista al equipo de Apatrullando.

Finalmente, Jalis de la Serna explica que se trata del sexto tiroteo en dos meses protagonizado por clanes relacionados con el narcotráfico que llevan muchos años asentados en Marbella. Lo que ha podido confirmar la Policía a Jalis de la Serna es que se trata de un varón de 34 años que está en estado crítico, hospitalizado y que no es de nacionalidad española.