Como quería la madre de Cristina Arce, una de las cinco víctimas mortales del Madrid Arena, el juicio se celebró por la vía penal. Empezó tres años después de los hechos y se sentaron en el banquillo 15 personas entre organizadores gestores del ayuntamiento, responsables de seguridad, policía y médicos. "En el juicio se sentaron como acusados los que se sentaron, pero faltaban, faltaban. Faltaban unos cuantos", lamenta Alfonso Ojea, periodista de la Cadena Ser que cubrió el caso.

Las imputaciones iniciales, que luego fueron levantadas, superaban la treintena de personas. "Había altos cargos, varios concejales del Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de Ana Botella. Y también varios directores generales. Algunos hoy en día son consejeros del actual Gobierno autonómico. En Madrid, con Isabel Díaz Ayuso", recalca el periodista.

"Nadie se hacía responsable de lo que había ocurrido. Todo el mundo hacía esto de 'yo no he sido, yo no lo sé, yo no estaba'. Hubo gente que nos confirmó que no estaba y luego en las cámaras vimos que estaba", denuncia la abogada de la familia de Cristina Arce. "Eso es lo más sorprendente, según llegas a un caso como este. Es decir, yo diría la poca empatía que ninguno de los que estaban allí ha tenido no con las víctimas, sino con todos los que estaban en el Madrid Arena", sentencia la abogada en Anatomía de...