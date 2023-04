"Se habla mucho del partido contra Japón, que llevaba una selección de personas con discapacidad y con un nivel muy bajo. El resultado final fueron como 70 puntos de ventaja. Se habla de esos gestos del entrenador pidiendo que bajaran el ritmo. Puso más a jugar a Pareja y a Ray", explica Quique Peinado, redactor de la revista 'Gigantes del Basket' durante los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000.

"Por mucho que tú hayas ido con un objetivo noble de ayudar, en ese momento, si eres una persona con dos dedos de frente, te tienes que sentir fatal", reflexiona.

Juan Pareja, uno de los dos únicos jugadores con discapacidad del equipo, relata en 'Anatomía de...' como vivió él la competición en la que ganaron la medalla de oro que después les fue retirada por fraude. "Ganábamos de un montón de puntos, hasta de 80. Arrasábamos", afirma. "Entonces, el entrenador dijo que bajaran un poco el ritmo, porque ganábamos por mucho. Eso se lo dijo a los otros jugadores, mientras que yo estaba en el banquillo", afirma ante Mamen Mendizábal.

En total, Pareja jugó "como dos minutos". "Metí dos canastas. Le dije al entrenador: '¿Me sacáis o qué?', y él me dijo, 'Levántate y venga, métete, a ver cómo lo haces'. Me lo dijo así. Y yo lo demostré. Yo metí dos puntos y luego no me dio las gracias", cuenta el jugador.