En España, más de la mitad de los incendios que cada año arrasan nuestros bosques son intencionados. Unos por razones económicas, otras por venganza, y en algunas ocasiones por la acción de un pirómano.

En 2013, en la sierra de Madrid sufrieron la amenaza directa de un pirómano que provocó 20 incendios en 15 días. Finalmente, las autoridades descubrieron que el responsable era un agente de la Guardia Civil que estaba destinado en Navas del Rey.

En 'Anatomía de...' recrean el testimonio judicial del detenido, Enrique Leal: "Era verano, hacía calor. No era consciente de todo lo que me rodeaba, ni de la carretera ni de que me vieran", confesó.

El Guardia Civil acusado de provocar dichos incendios reconoció en el juicio que "iba con ansiedad, excitado" a quemar pasto seco. "La impulsividad no me permitía parar", reconoció tras ser descubierto por las autoridades.